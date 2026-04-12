Şanlıurfa\'da 8 kg Skunk Ele Geçirildi

ŞANLIURFA'DA polisin durdurduğu otomobilin bagajında 8 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobilde arama yapan ekipler, bagajda 8 kilogram skunk ele geçirdi. Ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?