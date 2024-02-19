Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Şanlıurfa\'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki 7 katlı ağır hasarlı bir apartman iş makineleriyle yıkıldı. Belediye ve polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı. Enkaz kamyonlara yüklenerek depolama alanlarına taşınıyor.

19.02.2024 12:31
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Kent merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda bulunan 7 katlı ağır hasarlı bir apartman iş makineleriyle yıkıldı.

Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

Kaynak: AA

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