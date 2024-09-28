Şanlıurfa\'da Aileler Barıştı

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ŞANLIURFA'da geçen ay arazi anlaşmazlığını gidermek için yapılan buluşmada çıkan 3 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından husumetli iki aile, düzenlenen barış yemeğinde bir araya getirildi, aralarındaki anlaşmazlık sona erdi.

Olay, 29 Ağustos'ta Siverek ilçesine bağlı Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında, barışmak için yapılan buluşmada tartışma çıktı ve bu tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancalardan çıkan kurşunlar Muzaffer Akbulut (48), ikizi Turan Akbulut (48), Ahmet Akbulut (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muzaffer, Turan ve Ahmet Akbulut'un yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 19 kişiden 6'sı tutuklandı.

BARIŞ İÇIN İKİNCİ BULUŞMA

Ağustos ayında barış için bir araya gelen husumetli ailelerin yaşadığı olayın ardından, bölgenin ileri gelen aşiretlerinden İzol aşireti lideri, eski AK Parti Milletvekili Zülfikar İzol ve kardeşi Cihan İzol, her iki ailenin ileri gelenleriyle görüşerek husumetin son bulması için çaba gösterdi. İki ailenin barışa ikna edilmesinin ardından kırsal Çeltik Mahallesi'nde bir barış yemeği düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yemekte bölgenin diğer ileri gelen aşiretleri, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, İlçe Jandarma Alay Komutanı ve Emniyet Müdürü de katıldı. Yemekte, Kuran-ı Kerim okundu. Düzenlenen barış yemeği için jandarma ekipleri zırhlı araç ve TOMA'lara önlem alınması dikkati çekti.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA