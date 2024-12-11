Şanlıurfa'da Akaryakıt Tankeri Devrildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Akaryakıt Tankeri Devrildi

Şanlıurfa\'da Akaryakıt Tankeri Devrildi

Şanlıurfa-Diyarbakır çevre yolunda meydana gelen kazada bir akaryakıt tankeri devrildi. Tankerdeki tonlarca akaryakıt yola döküldü, sürücü yara almadan kurtuldu.

11.12.2024 18:46  Güncelleme: 18:47
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ŞANLIURFA'da devrilen tankerindeki tonlarca akaryakıt yola döküldü.

Kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır çevre yolundaki Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden 63 AID 333 plakalı akaryakıt tankeri devrildi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, tankerdeki tonlarca akaryakıt yola döküldü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olası yangın riskine karşı itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Akaryakıt Tankeri Devrildi - Son Dakika

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