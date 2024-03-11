Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa\'da akraba kavgası: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kırsal Mezra Mahallesi'nde hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

11.03.2024 22:35  Güncelleme: 22:38
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Mezra Mahallesi'nde akraba aileler arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan A.A. (22) ile E.A. (25) 112 Acil Servis ekiplerince, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Jandarma, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da akraba kavgası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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