Şanlıurfa'da Asma Tavan Çöktü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir iş yerinde asma tavanın çökmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmetçik Mahallesi'ndeki emlak ofisine ait asma tavan, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında kimse yaralanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinde bulunan bir kişinin arka bölüme geçmesinden kısa süre sonra tavanın çöktüğü anlar yer aldı.