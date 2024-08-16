Şanlıurfa'da Atatürk Barajı'nda 2 kişi boğuldu

Güncel

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren 2 kişi boğuldu.

Serinlemek için Çatak Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı gölüne giren İbrahim Çiftçi (31) ve Vedat Akbaş (17) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.