Yazı işleri müdürlerine
Haberimizde yaşamını yitiren İsmail Felhan'ın 44 olduğu belirtilen yaşı, kaynağından 24 olarak düzeltilmiştir.
ÖLENLER BABA- OĞUL
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren Adnan Felhan (43) ile İsmail Felhan'ın (24) baba- oğul olduğu belirtildi. Ayrıca Felhan ailesinin, binicilikle uğraştıkları ve kaza sırasında hipodroma gitmek üzere yola çıktıkları bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Baba Oğul Kaza Kurbanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?