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Şanlıurfa'da Besici, Ölen Koyunuyla İlçe Tarım Müdürlüğü Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Besici, Ölen Koyunuyla İlçe Tarım Müdürlüğü Önünde Eylem Yaptı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde besici Ahmet Kurt'un 19 koyunu öldü. Kurt, ölen koyunuyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde eylem yaparak yetkililere sesini duyurmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kurt, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:11
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ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde 19 koyunu ölen besici Ahmet Kurt, hayvanlarından birinin ölüsüyle geldiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Elinde bıçak ve benzin bulunan besici, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gülveren Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Kurt'a ait koyunlar, 15 gün önce bir anda ölmeye başladı. Hayvanların ölümü üzerine Kurt, Haliliye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne giderek yardım istedi. Bunun üzerine mahalleye giden görevliler, ölen hayvanlardan numune alarak incelenmek üzere Adana Hayvan Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Sonuçlar beklenirken, Ahmet Kurt'a ait koyunların ölümü ise devam etti. Bugün sabah saatlerinde Ahmet Kurt'un bir koyunu daha öldü. Ahmet Kurt, bu sabah ölen koyununu alarak Haliliye İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü önüne geldi. Koyunu yere atan ve elinde bıçak ve benzinle yanına kimseyi yaklaştırmayan Kurt'u görenler durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekiplere, yetkililere sesini duyurmak için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Kurt, ikna edilerek gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Şanlıurfa\'da Besici, Ölen Koyunuyla İlçe Tarım Müdürlüğü Önünde Eylem Yaptı
Kaynak: DHA
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Ahmet Kurt, Haliliye, Tarım, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Besici, Ölen Koyunuyla İlçe Tarım Müdürlüğü Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika
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