Şanlıurfa\'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Durakta Vuran Ahmet Dişçi Tutuklandı, Emine Dişçi Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'da, boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Ahmet Dişçi'nin (67) durakta tabancayla vurduğu Emine Dişçi (60), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Ahmet Dişçi, tutuklandı.

Olay, dün Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki otobüs durağında meydana geldi. Ailevi nedenlerle boşanma aşamasında olan Ahmet Dişçi, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen durakta bekleyen ayrı yaşadığı eşi Emine Dişçi ile karşılaştı. Ahmet Dişçi, üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla eşine peş peşe ateş açtı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Emine Dişçi, çevredekiler tarafından özel araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde bekleyen Ahmet Dişçi, gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Hastanede tedavisi süren Emine Dişçi, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Dişçi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.