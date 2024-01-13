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Şanlıurfa'da çay ocağında çıkan kavgada taraflar birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çay ocağında çıkan kavgada taraflar birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir çay ocağında çıkan kavgada iki grup birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı. Kavga sırasında çay ocağındaki camlar kırıldı ve zarar meydana geldi. 4 kişi hafif yaralandı ve polis ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da çay ocağında çıkan kavgada taraflar birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı
13.01.2024 - 16:29,
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ŞANLIURFA'da, çay ocağında çıkan iki grubun kavgasında taraflar, birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 8 Ocak'ta bir çay ocağına gelen iki grup, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Tekme tokat kavga eden taraflar, çay ocağındaki masa, sandalye ve okey ıstakalarıyla da birbirine saldırdı.

CAMLAR KIRILDI

Sokakta da süren kavgada camları kırılan çay ocağında zarar meydana geldi. 4 kişinin hafif yaralandığı kavga, ihbarla adrese gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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Viranşehir, kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da çay ocağında çıkan kavgada taraflar birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı - Son Dakika
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