Şanlıurfa'da farklı türlerden çocuk dergilerinin sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da farklı türlerden çocuk dergilerinin sergisi açıldı

Şanlıurfa\'da farklı türlerden çocuk dergilerinin sergisi açıldı

Halide Nusret Zorlu İlkokulu'nda geçmişten günümüze 20 farklı türden 1200 çocuk dergisinin sergilendiği serginin açılışı, Haliliye Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ile öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sergiyi organize eden okulun öğretmenlerinden Halis Bozkurt, çocuklara kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla serginin açılışını yaptıklarını belirtti. Öğrenciler ise sergi sayesinde birçok çocuk dergisini tanıma fırsatı bulduklarını ifade ederek, öğretmenlerine teşekkür etti.

26.04.2024 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da farklı türlerden çocuk dergilerinin sergisi açıldı.

Halide Nusret Zorlu İlkokulu'nda geçmişten günümüze 20 farklı türden 1200 çocuk dergisinin sergilendiği serginin açılışı, Haliliye Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ile öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sergiyi organize eden okulun öğretmenlerinden Halis Bozkurt, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın başlattığı Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında serginin açılışını yaptıklarını belirterek, amaçlarının çocuklara kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Fatma Avcı ise sergi sayesinde birçok çocuk dergisini tanıma fırsatı bulduğunu ifade ederek, serginin düzenlenmesinde emeği bulunan öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mehmet Vural, Şanlıurfa, Bozkurt, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da farklı türlerden çocuk dergilerinin sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman’a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
10:10 Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
08:35 Bahçeli’nin videosu Erdoğan’a gönderme mi Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı Bahçeli'nin videosu Erdoğan'a gönderme mi? Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı
08:29 70 kişiyle başlayan Filistin’e destek protestoları dalga dalga tüm ABD’ye yayıldı: En az 570 gözaltı 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları dalga dalga tüm ABD'ye yayıldı: En az 570 gözaltı
10:33 Survivor All Star’da Nefise’nin sırtına kırık seramik düştü Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü
10:02 Venezuela’da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı
09:54 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor
09:42 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:26 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz
09:21 Esra Erol’da çocuk gelin skandalı 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış Esra Erol'da çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 11:01:31. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da farklı türlerden çocuk dergilerinin sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement