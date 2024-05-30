Şanlıurfa'da Çocuk Filmleri Festivali Başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Çocuk Filmleri Festivali Başladı

Şanlıurfa\'da Çocuk Filmleri Festivali Başladı

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, Şanlıurfa'da başladı. Festival, çocukları kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlıyor. Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra yönetmenlik, yazarlık ve oyunculuk atölyeleri de düzenlenecek.

30.05.2024 17:25
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Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen "Çocuk Filmleri Festivali" Şanlıurfa'da başladı.

TÜRSAK'tan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen festival, 2 Haziran'a kadar devam edecek.

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen festival, çocukları kültür ve sanatla buluşturmayı, sinema kültürünü aşılayarak evrensel bir kültürün parçaları olarak büyümelerini amaçlıyor.

Festivalin ilk gününde, oyuncu ve dijital içerik üreticisi "uberkuloz" adıyla bilinen Berk Keklik ve oyuncu Özge Gürel çocuklarla bir araya geldi. Gürel, minik katılımcılara sinema, yazarlık ve oyunculuk üzerine bilgiler aktardı.

İlk gün ayrıca "Cesur Balina Katak" filmi, Çizgi Kukla Tiyatrosu ekibi tarafından blacklight tekniği ile hazırlanan "Yaramaz Kediler" oyunu beğeniye sunuldu.

Festivalde yarın "Harika Kanatlar: Maksimum Hız", "Küçük Don Kişot'un Maceraları" ve "Cesur Balina Katak" filmleri, 1 Haziran'da "Cesur İtfaiyeci", "Süper Ajan Bernard: Görev Mars", "Kardeş Takımı", "Karlar Kraliçesi ve Prenses", "Altın Gaga ve Macera Çetesi" ve "Ejderham ve Ben" filmleri izleyiciyle buluşacak.

Program kapsamında ayrıca yarın yönetmen Ecem Anay "Yönetmenlik Atölyesi", oyuncu ve senarist Etem Caner Karaüç "Yazarlık Atölyesi", 1 Haziran'da oyun yazarı ve senarist Derem Çıray "Yazarlık Atölyesi" ile Devlet Tiyatrosu sanatçısı Fatma Yılmaz "ORF-Ritim Atölyesi", 2 Haziran'da yazar ve yayıncı Gülşah Koryürek "Okuma Atölyesi" ve tönetmen Bora Talat Oyacı "Yönetmenlik Atölyesi" gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Çocuk Filmleri Festivali Başladı - Son Dakika

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