Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 3 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da DEAŞ Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
