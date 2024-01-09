Şanlıurfa\'da Dedektörle Arama Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kırsal alanda dedektörle arama yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda 6 kişinin ellerinde dedektör ile arama yaptığı tespit edildi.

Devriye ekibi tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 arama dedektörü ve bilgisayar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.