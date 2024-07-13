Şanlıurfa'da depremden etkilenen afetzedeler için yapılan köy evleri teslim edildi

Güncel

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yapılan köy evlerine yerleşen afetzedeler, artık güvenli ortamda barınıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki bir yıl önceki 6 Şubat depremlerinden etkilenen Şanlıurfa'da afetzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar kent genelinde yükselirken, kırsalda yaşayan vatandaşlar için de köy tipi konutlar inşa ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Gürpınar Mahallesi'nde depreme dayanıklı yapılan 22 köy evi, hak sahiplerine teslim edildi.

Gürpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karalı, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından köyde 22 evin yapıldığını belirterek, "Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Evlerimiz gerçekten güzel. Daha önce yaptığımız evlerde 2-3 ton demir kullanırken bu evlerde 18-19 ton demir kullanıldı. O konuda çok sağlam. Deprem konusunda kendimizi güvende hissediyoruz." diye konuştu.

"Diğer eski evlerimize göre burası çok sağlam"

Afetzedelerden Ramazan Karalı, depremde evinin yıkıldığını, daha sonra kendisine ev yapıldığını söyledi.

Deprem konutunun dekorasyonunu hayalindeki ev gibi yaptığını vurgulayan Karalı, "Yaklaşık 2 ay önce evime yerleştim. Evler güzel, iç dekorasyonunu sonradan isteğime göre yaptım. Diğer eski evlerimize göre burası çok sağlam. Depreme dayanıklı olarak yapılmış. Yapımı güzel." dedi.

Hanife Karalı da 2 ay önce evine bir oğluyla yerleştiğini, evden memnun olduklarını kaydetti.

Orhan Gül ise depremde evinin yıkıldığını, 6 kişilik ailesiyle yeni evlerine yerleştiklerini ifade etti.