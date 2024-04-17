Şanlıurfa'da depremden etkilenen binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da depremden etkilenen binaların yıkımı devam ediyor

Şanlıurfa\'da depremden etkilenen binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Şanlıurfa'da, yıkım kararı verilen binaların kontrollü yıkımı sürüyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir bina, iş makineleriyle yıkılıyor. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak binanın enkazını kamyonlara yükleyerek enkaz döküm alanına taşıyor.

17.04.2024 10:43
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle yapılıyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın molozu, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşınıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da depremden etkilenen binaların yıkımı devam ediyor - Son Dakika

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