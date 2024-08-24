Şanlıurfa'da Dönerci Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da Dönerci Silahlı Saldırıya Uğradı

Şanlıurfa\'da Dönerci Silahlı Saldırıya Uğradı

Şanlıurfa'da dönerci İsmail Acma, sosyal medya üzerinden yayın yaparken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

24.08.2024 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA'da dönerci İsmail Acma cep telefonuyla sosyal medya üzerinden yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı anları Acma'nın yayın için sabitlediği cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinde meydana geldi. Dönercilik yapan İsmail Acma, satış yaptığı sırada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın başlattı. Bir müşterinin siparişini hazırlayan Acma, yoldan geçen plakası öğrenilemeyen bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Olay anında, döner siparişi bekleyen bir kadın büyük şok yaşadı. Yaralı dönerciye çevredekiler hemen ilk müdahalede bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbarla olay yerine geçen ekipler yaralı dönerciyi hastaneye kaldırdı.

Olay anı Acma'nın yayın sırasında sabitlediği cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde İsmail Acma'nın döner hazırladığı sırada yoldan geçen bir otomobilden sıkılan kurşunla yaralandığı ve yere yığıldığı anlar yer aldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Sosyal Medya, Şanlıurfa, 3-sayfa, Saldırı, Güvenlik, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Dönerci Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:18 İzmir Körfezi’nde balık ölümleri Bakanlık harekete geçti İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
18:49 Ankara’nın iki ilçesini sağanak vurdu, yollar göle döndü Ankara'nın iki ilçesini sağanak vurdu, yollar göle döndü
18:25 Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi
17:48 İsrail’den, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze ziyaretine engel İsrail'den, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze ziyaretine engel
17:41 Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
17:03 Fed Başkanı Powell’ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:11 Rusya’dan global ekonomiye kripto çıkarması Rusya'dan global ekonomiye kripto çıkarması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 14:17:12. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Dönerci Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement