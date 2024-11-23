Şanlıurfa\'da Ehliyetsiz Sürücüye Ceza: Arbede ve Gözaltı

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ŞANLIURFA'da polisin uygulama noktasında durdurup ceza yazmak istediği ehliyetsiz sürücü Mehmet A. çıkan tartışmada mukavemette bulununca gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan trafik polisleri 63 ADG 334 plakalı otomobili kullanan Mehmet A.'nın ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Bunun üzerine trafik ekipleri hem sürücüye hem de araç sahibine toplam 25 bin 954 TL ceza kesti. Durumu kabullenmeyen sürücünün kardeşi, cezayı iptal ettirmek için polislere dil döktü. Cezanın kesilmesinin ardından çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Polis, mukavemette bulunan ehliyetsiz sürücüyü yere yatırarak biber gazıyla müdahale edip, gözaltına aldı. O anlar kameraya yansırken, sürücünün sinirlenen kardeşi de aracına tekme ve yumruk attı. Mehmet A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber: -Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA