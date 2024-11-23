Şanlıurfa'da Ehliyetsiz Sürücüye Ceza: Arbede ve Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da Ehliyetsiz Sürücüye Ceza: Arbede ve Gözaltı

Şanlıurfa\'da Ehliyetsiz Sürücüye Ceza: Arbede ve Gözaltı

Şanlıurfa'da ehliyetsiz sürücü Mehmet A., polisin ceza yazmak istemesi üzerine tartışma çıkardı. Olayın ardından sürücü biber gazıyla gözaltına alındı.

23.11.2024 16:30  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA'da polisin uygulama noktasında durdurup ceza yazmak istediği ehliyetsiz sürücü Mehmet A. çıkan tartışmada mukavemette bulununca gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan trafik polisleri 63 ADG 334 plakalı otomobili kullanan Mehmet A.'nın ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Bunun üzerine trafik ekipleri hem sürücüye hem de araç sahibine toplam 25 bin 954 TL ceza kesti. Durumu kabullenmeyen sürücünün kardeşi, cezayı iptal ettirmek için polislere dil döktü. Cezanın kesilmesinin ardından çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Polis, mukavemette bulunan ehliyetsiz sürücüyü yere yatırarak biber gazıyla müdahale edip, gözaltına aldı. O anlar kameraya yansırken, sürücünün sinirlenen kardeşi de aracına tekme ve yumruk attı. Mehmet A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber: -Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Ehliyetsiz Sürücüye Ceza: Arbede ve Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları’ndan skandal “İsrail“ benzetmesi DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan skandal "İsrail" benzetmesi
17:06 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa’da her yeri vurabiliriz Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
15:55 Fırat Sarı’dan çelişkili ifadeler Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi
15:47 Alanya’da bir zincir market şubesi mühürlendi Alanya'da bir zincir market şubesi mühürlendi
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
23:16 Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için ’Yasak’ kararı Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı
23:00 Ordu’da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti Ordu'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
21:27 Bakan Memişoğlu’nun Yenidoğan Olayı Hakkındaki Açıklamaları Bakan Memişoğlu'nun Yenidoğan Olayı Hakkındaki Açıklamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 17:46:54. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Ehliyetsiz Sürücüye Ceza: Arbede ve Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.