Şanlıurfa\'da Elektrik Çarpması: 24 Yaşındaki Usta Hayatını Kaybetti

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ŞANLIURFA'da elektrik akımına kapılan sıva ustası Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin (24), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Osmanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta sıva ustası olarak çalışan Ahmet El Hüseyin, açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Ahmet El Hüseyin, diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet El Hüseyin, kurtarılamadı. Cenaze, adli tıp kurumundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.