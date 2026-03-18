Şanlıurfa'da Elektrik Panosunda Yangın

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle apartman boşluğunu duman kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, apartman sakinleri binadan tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.