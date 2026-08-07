Şanlıurfa'da Eşek Kazası: 4 Yaralı
Siverek'te otomobilin eşeğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, eşek telef oldu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin sahipsiz bir eşeğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Burhan Demir (26) idaresindeki 34 LTG 23 plakalı otomobil, Diyarbakır-Siverek kara yolunun Aşlıca Mahallesi yakınlarında önce eşeğe sonra bariyerlere çarptı.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Serhat Ekinci (24), Cömert Ekinci (20) ve İslam Ekinci (26) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kazada eşek telef olurken, otomobilden kopan parçaların karşı yönde seyreden yolcu otobüsünün ön camına isabet etmesi sonucu otobüste hasar meydana geldi.
Otobüsteki yolcuların kazada yaralanmadığı öğrenildi.
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