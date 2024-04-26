Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, maddi imkansızlığı bulunan kadınları fuhşa teşvik eden kişileri takibe aldı. Yapılan eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, fuhşa zorlanan 11 kadın ile fuhuş suçunun işlendiği 6 ikamete işlem yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

26.04.2024 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, maddi imkansızlığı bulunan kadınları fuhşa teşvik eden kişileri takibe aldı.

Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhşa zorlanan 11 kadın ile fuhuş suçunun işlendiği 6 ikamete işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement