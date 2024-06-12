Şanlıurfa'da Görevli Polis Memuru Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Görevli Polis Memuru Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görevli polis memuru Emre Filikci, görevi başında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filikci'nin vefat ettiğini duyurdu. Evli olan Filikci'nin cenazesi yarın Konya'da defnedilecek.

12.06.2024 11:43
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Emre Filikci yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Emre Filikci (30),12 Haziran 2024 tarihinde görevli olduğu esnada kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Hayatını kaybeden meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Evli olan Filikci'nin cenazesi, yarın Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba köy camisinde düzenlenecek tören sonrası defnedilecek.

Kaynak: AA

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