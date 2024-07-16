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Şanlıurfa'da güneşin altında yumurta pişirdi

Sıcak hava bunaltmaya devam diyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir esnaf aşırı sıcaklara dikkat çekmek için otomobil üzerinde yumurta kırarak pişirdi. Otomobilin tavan kısmına kırılan yumurta kısa sürede pişti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir esnaf, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara dikkat çekmek için ilginç bir yöntem denedi. Esnaf, güneş ışınlarıyla kavrulan bir otomobilin tavanı üzerine yumurta kırdı. Kırdığı yumurtanın akını karıştıran esnaf, güneş ışınlarıyla yumurtanın kısa sürede piştiğini deneyimledi.

Esnaf, sıcak havada herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.