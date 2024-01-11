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Şanlıurfa'da haciz işlemi yapan stajyer avukat saldırıya uğradı, saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da haciz işlemi yapan stajyer avukat saldırıya uğradı, saldırgan tutuklandı

Suruç ilçesinde bir iş yerinde haciz işlemi yapan İstanbul Barosuna kayıtlı stajyer avukat B.T, kendisini takip eden iş yeri sahibi A.E. tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan avukat hastaneye kaldırıldı ve saldırgan gözaltına alındı. Saldırgan, Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şanlıurfa\'da haciz işlemi yapan stajyer avukat saldırıya uğradı, saldırgan tutuklandı
11.01.2024 - 09:41,  Güncelleme: 09:53
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Şanlıurfa'da haciz işlemi yaptıktan sonra saldırıya uğrayan stajyer avukat yaralandı, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Suruç ilçesinde bir iş yerinde haciz işlemleri gerçekleştiren İstanbul Barosuna kayıtlı stajyer avukat B.T, il merkezine geldikten sonra kendisini takip eden iş yeri sahibi A.E. tarafından saldırıya uğradı.

Darbedilen avukat, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ayağında kırık olduğu belirlenen avukat tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan soruşturma sonrası saldırgan A.E. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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