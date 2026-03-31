Şanlıurfa\'da Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin merkez Eyyübiye ilçesinde olduğu tespit edildi.
Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
