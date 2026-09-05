Şanlıurfa'da Huzur-63 uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Huzur-63 uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı

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Şanlıurfa'da düzenlenen Huzur-63 uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Vali Hasan Şıldak, 150 ekip ve 1063 personelle yapılan uygulamada 9 bin 5 kişinin kontrol edildiğini, 2 bin 577 araç ve 190 motosikletin sorgulandığını, 175 aracın ise 997 bin 370 TL idari para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur-63" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, kent genelinde asayişin sağlanması, suçların önlenmesi, suç ve suç unsurlarının tespit edilmesi amacıyla 150 ekipten 1063 personelle 54 sabit noktada, 71 park ve bahçe ile 39 umuma açık bölgede "Huzur-63" uygulamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uygulama kapsamında 9 bin 5 kişinin kontrol edildiğini belirten Şıldak, şu bilgileri paylaştı: ?

"26 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek gerekli işlemler yapılmış, 2 bin 577 araç, 190 motosiklet sorgulanmış, 2 motosiklet trafikten menedilmiş, 175 araca 997 bin 370 TL idari para cezası uygulanmış, 154 iş yeri denetlenmiş, 16 iş yerine 391 bin 40 TL, 5 iş yerine 755 bin 960 TL idari para cezası uygulanmış, 13 iş yerinin ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. 3 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 15 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu ile 53 narkotik hap ele geçirilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Huzur-63 uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Huzur-63 uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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