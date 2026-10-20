Şanlıurfa'da iki kadına çarpan sürücü gözaltına alındı, biri öldü, biri yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iki kadına çarpan sürücü gözaltına alındı, biri öldü, biri yaralandı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Buhara Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı; otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı iki kadından biri öldü, biri yaralandı.

A.S. yönetimindeki 63 ANC 246 plakalı otomobil, Buhara Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Canan (25) ve Kısmet Sefer'e (26) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan kadınlardan Kısmet Sefer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıŞanlıurfaEyyübiye3. SayfaGüncelSon Dakika

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