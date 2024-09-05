Fıstık işletmesinde çalışanını öldürdüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Fıstık işletmesinde çalışanını öldürdüğü anlar kamerada

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Gafari Çolak, fıstık işletmesinde çalışanın üzerine tüfekle ateş açarak Nuh Kartal'ı öldürdü. Ardından evine gittiğinde eşi Gülizar Çolak ile tartışıp onu da vurdu. Güvenlik kamerası görüntülerinde olay anı ile çevredeki kişilerin gizlendiği anlar yer alıyor.

05.09.2024 13:43
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Gafari Çolak 'ın 60), çalışanı Nuh Kartal'ı (50) tüfekle vurarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 22 Ağustos günü ilçeye bağlı Dergili Mahallesi'ndeki meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gafari Çolak, sahibi olduğu fıstık işletmesine giderek elindeki tüfekle el arabasıyla fıstık boşaltan Nuh Kartal'a peş peşe ateş etti. Olayın ardından evine giden Çolak, bu kez eşi Gülizar Çolak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini de vurarak öldüren Gafari Çolak kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nuh Kartal'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Gülizar Çolak ise kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri Gafari Çolak'ı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adiyeye sevk edilen Çolak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

KORKUDAN UZUN SÜRE GİZLENDİLER

Bu arada Çolak'ın Nuh Kartal'ı vurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Gafari Okan'ın peş peşe ateş ettiği, bu sırada olay yerinde bulunan gencin kendisini korumak için uzun süre gizlendiği görüldü.

Fıstık işletmesinde çalışanını öldürdüğü anlar kamerada
Kaynak: DHA

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