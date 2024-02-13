Şanlıurfa'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa\'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 194 kilo 300 gram nargile tütünü, 76 elektronik sigara, 1108 folyo ile 619 kilo kömür ele geçirildi. Ayrıca, bir miktar uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca da bulundu. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.

13.02.2024 11:28
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asayişin sağlanması huzur ve güven ortamının devamlılığı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 194 kilo 300 gram nargile tütünü, 76 elektronik sigara,1108 folyo ile 619 kilo kömür ele geçirildi.

Öte yandan narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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