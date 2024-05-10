Şanlıurfa'da Kadın Öğretmenleri Dolandıran Şebekeye İddianame - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kadın Öğretmenleri Dolandıran Şebekeye İddianame

Şanlıurfa\'da Kadın Öğretmenleri Dolandıran Şebekeye İddianame

Şanlıurfa'da, telefonla aradıkları yeni atanan veya sözleşmeli kadın öğretmenleri kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 4 milyon liranın üzerinde dolandırdıkları iddiasıyla 31'i tutuklu 33 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca, korku ve endişe yaratarak öğretmenlerin kendilerine para göndermelerini sağlayan 3 sanık hakkında 578 yıla kadar, diğer 30'u hakkında ise 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

10.05.2024 11:07
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Şanlıurfa'da, telefonla aradıkları yeni atanan veya sözleşmeli kadın öğretmenleri kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 4 milyon liranın üzerinde dolandırdıkları iddiasıyla 31'i tutuklu 33 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca, korku ve endişe yaratarak öğretmenlerin kendilerine para göndermelerini sağlayan 3 sanık hakkında 578 yıla kadar, diğer 30'u hakkında ise 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Telefonla dolandırıcılık yöntemlerinin detaylı olarak anlatıldığı iddianamede, sanıkların müştekilerle olan telefon görüşme kayıtları ile görüntüleri de yer aldı.

İddianamede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yeni atanan ya da sözleşmeli olarak görev yapan kadın öğretmenlerin bilgilerini ele geçiren sanıkların, aradıkları müştekilere kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve gizli bir soruşturma yürüttüklerini söyledikleri belirtildi.

"Atıcı" olarak tabir edilen ve organizasyonun başındaki kişinin, kadın öğretmenlere bazı kişilerin kimlik bilgilerini ve telefonlarındaki fotoğrafları ele geçirerek cinsel içerikli görüntülerle montajladığı ve bunların internette yayınlanacağı sırada engellendiğini söylediği, müştekilerde korku ve endişe oluşturarak sanıkların banka hesaplarına para göndermelerini sağladıkları ve bu şekilde dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri aktarıldı.

32 müşteki 4 milyon 396 bin lira dolandırılmış

Sanıkların 32 müştekiyi 4 milyon 396 bin lira dolandırdığı aktarılan iddianamede, belirli bir iş bölümü içerisinde eylemleri gerçekleştiren sanıkların yabancı uyruklu kişiler adına açılan GSM hatları üzerinden müştekileri aradığı ifade edildi.

İddianamede şu bilgilere yer verildi:

"Şüpheliler Mustafa C, Mehmet C. ve Casım Y'nin hedef olarak mesleğe yeni atanmış ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan aday statüsündeki kadın öğretmenleri seçtikleri, öğretmenlerin tüm kişisel bilgilerine tape kayıtlarından anlaşıldığı üzere vakıf oldukları, bu öğretmenlere 'yol uygulamasında yakaladıkları şahıs ya da şahısların üzerinde kimlik bilgilerinin ve GSM hattının ikizinin çıktığı, bu hat üzerinden WhatsApp uygulamasını yedekleyerek başkaları ile cinsel içerikli görüşmeler yaptıklarını, müstehcen görüntülerinin sosyal medyada yayılacağı veyahut aile bireylerine gönderileceği sırada engellendiğini, dosyanın gizli olduğunu, gizlilik kalktığı takdirde aday öğretmen olması nedeniyle mesleğinin riske gireceğini ve Milli Eğitim Müdürlüğüne faks gönderilerek görevden uzaklaştırılacaklarını, kimlik bilgilerinin banka çalışanları tarafından sızdırıldığını, banka hesaplarına erişim sağlandığını' söyleyerek onları korkutup bir nevi etkisiz hale getirdikleri anlaşılmıştır.

Şüphelilerin, öğretmen müştekilere kendilerine inanmaları için aile fertlerinin isimlerini sayıp kendisi ile alakalı kişisel veri niteliğindeki bilgileri verdikleri, WhatsApp üzerinden kadın fotoğrafları gönderip tanıyıp tanımadıklarını sorduktan sonra fotoğraftaki kişinin banka çalışanı olduğunu ve kimlik bilgilerini sızdırdığını söyledikleri, banka hesaplarında yapacağı işlemin hayali olduğunu, hesaplarının koruma altında olduğunu, hesabından gönderilecek paranın geri iade edileceğini söyleyerek müştekinin tüm inceleme ve denetleme olanağını ortadan kaldırdıktan sonra onları kredi çekmeye ikna ederek verdikleri hesaba para göndermesini sağladıkları, hedef olarak seçtikleri mağdurlar ve onlara uyguladıkları hile yöntemleri nedeniyle cezalarının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi gerektiği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."

578 yıla kadar hapis cezaları istendi

İddianamede "atıcı" oldukları tespit edilen tutuklu sanıklar Mehmet C, Mustafa C. ve Casım Y. için 32 kez "nitelikli dolandırıcılık", "şantaj" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve farklı suçlardan toplam 237'şer yıldan 578'er yıla kadar hapis cezası istendi.

30 sanık için ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6'şar yıldan 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

Kaynak: AA

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