Şanlıurfa'da Kadın Sürücü Market Girdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kadın Sürücü Market Girdi

Şanlıurfa\'da Kadın Sürücü Market Girdi

Kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil markete girdi, yaralı yok, soruşturma başlatıldı.

14.09.2024 15:02
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ŞANLIURFA'da, kadın sürücü, kontrolünden çıkan otomobille markete girdi. Kazada, can kaybı ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Kaza, Akbayır Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 63 YV 917 plakalı otomobil, kontrolü kaybedip kaldırıma çıkarak markete girdi. Çevrede ve markette tedirginliğe neden olan kazada otomobil sürücüsü, bir süre sonra araçtan çıkıp çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, can kaybı ya da yaralananın olmadığı belirlendi. Aracın marketin camlarını kırıp içeri girmesi ve market raflarına çarpması sonucunda iş yerinde zarar meydana geldi. Kazanın ardından, otomobilin marketten çekiciyle çıkarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin aracı güvenli şekilde kaldırmasının ardından, markette temizlik yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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