Şanlıurfa'da Kadına Şiddet Anları Kamerada

ŞANLIURFA'da bir kadının balkonda tekme-tokat dövülüp, boğazının sıkıldığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Eyyübiye Mahallesi'nde evli oldukları tahmin edilen erkek ile kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek, kadını tekme-tokat dövüp boğazını sıktı. Çığlıklar atan kadını fark eden komşular, şiddet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise ihbarda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)
