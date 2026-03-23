Şanlıurfa\'da Kanal Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

23.03.2026 17:14
Eyyübiye'de otomobil kanalına düştü; 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yol çalışması kapsamında açılan 8 metre derinliğindeki kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Abdulrezzak Oso (40) yönetimindeki 63 MD 0481 plakalı otomobil, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol çalışması kapsamında açılan 8 metre derinliğindeki boş kanala düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Ali Gale (45) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Oso ise ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gale'nin cenazesi ise ekiplerin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Kaynak: AA

