Şanlıurfa'da Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri Etkinliği Düzenlenecek - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri Etkinliği Düzenlenecek

Şanlıurfa\'da Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri Etkinliği Düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Şanlıurfa'da düzenlenecek olan 'Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri' etkinliği, 5-7 Haziran tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi' kapsamında Avrupa Birliği finansal desteğiyle gerçekleştirilecek. Etkinliğin amacı, gençleri mesleki eğitime teşvik etmek ve Türkiye'nin nitelikli iş gücünü ve istihdam kapasitesini arttırmaktır.

03.06.2024 12:15
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Şanlıurfa'da, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" etkinliği düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bakanlık bünyesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) kapsamında düzenlenen "Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri" etkinliğinin 5 -7 Haziran'da Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Avrupa Birliği finansal desteğiyle etkinliğin yapılacağını vurgulayan Sultanoğlu, amaçlarının gençleri mesleki eğitime teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin nitelikli iş gücünü ve istihdam kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini anlatan Sultanoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Şanlıurfa'da SEUP kapsamında 11 mesleki ve teknik Anadolu lisesine toplamda 8 buçuk milyon avro destek sağlandı. Liselerimizin atölyeleri ve ekipmanları bu kapsamda yenilendi. Sekizinci sınıf öğrencilerimizi mesleki ve teknik eğitimle tanıştırıyoruz. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının son sınıf öğrencileri iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyor. İstihdamda artık mesleki beceriler öne çıkıyor. Yeni mezunların çalışma ücreti de bir yıl boyunca projeden karşılanıyor."

Sultanoğlu, ilgili tüm öğrencileri ve sektör temsilcilerini etkinliğe davet etti.

Kaynak: AA

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