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Şanlıurfa'da kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden Aslan ve Sarı aileleri, emniyetten çıkarken tekrar birbirine girdi. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis, kavgayı güçlükle sonlandırarak 6 kişiyi gözaltına aldı.

10.12.2023 - 15:36,
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ŞANLIURFA'da sabah kavga ettikleri için birbirinden şikayetçi olan Aslan ve Sarı aileleri emniyetten çıkarken, yine birbirine girdi. Silahların kullandıldığı kavgada Haşmet Sarı (39 ) öldü, 2 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atakent Mahallesi'ndeki Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde eden Sarı ve Aslan aileleri arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından her iki aile birbirinden şikayetçi olmak için Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar, çıkışta bekleyen yakınlarının da karışmasıyla ikinci kez tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve silahlarla saldırdı. Emniyet binası önünde gerçekleşen kavgada bıçakla yaralanan Haşmet Sarı ölürken, Müslüm Aslan ile Haşmet Aslan ise tabancayla yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: DHA
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Karaköprü, kavga, Olay, Şiddet, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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