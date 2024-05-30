Şanlıurfa'da Kaybolan Lise Öğrencisi Senem Han'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kaybolan Lise Öğrencisi Senem Han'ın Cansız Bedeni Bulundu

Şanlıurfa\'da Kaybolan Lise Öğrencisi Senem Han\'ın Cansız Bedeni Bulundu

Şanlıurfa'da geçen hafta kaybolan 9. sınıf öğrencisi Senem Han'ın sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

30.05.2024 13:22
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ŞANLIURFA'da, geçen hafta cuma günü evinden ayrılan 9'uncu sınıf öğrencisi Senem Han'ın (14), sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.

Lise öğrencisi Senem Han, 24 Mayıs sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Tüm aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan polis, Senem'in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Ekipler yaptıkları incelemede Senem'in evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi'nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı. Bu sabah sulama kanalında hareketsiz birini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin, kayıp olarak aranan Senem Han'a ait olduğu belirlendi. Kısa sürede acı haberi alarak bölgeye gelen Senem Han'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sudan çıkarılan Senem Han'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Polis, Senem'in ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kaybolan Lise Öğrencisi Senem Han'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kaybolan Lise Öğrencisi Senem Han'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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