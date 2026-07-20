Şanlıurfa'da Kaza: Cip Şarampole Devrildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kaza: Cip Şarampole Devrildi

Şanlıurfa\'da Kaza: Cip Şarampole Devrildi
20.07.2026 12:20
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Şanlıurfa'da cipin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA'da cipin şarampole devrildiği kazada sürücü Erdinç Ş., yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Örcünlü Mahallesi'nde meydana geldi. Erdinç Ş.'nin kullandığı 34 AAL 523 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Balıkgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdinç Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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