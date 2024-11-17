Şanlıurfa\'da Kaza: Eczacı ve Oğlu Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralı

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ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü eczacı Ceyhun Kafadenk (36) ile 6 aylık oğlu Mehmet Akif yaşamını yitirdi, eşi Fatma Kafadenk (28) ise ağır yaralandı.

Kaza, Hilvan- Siverek kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Eczacı Ceyhun Kafadenk'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 APK 111 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceyhun Kafadenk ve oğlu Mehmet Akif'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fatma Kafadenk ise Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba-oğulun cansız bedenleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Fatma Kafadenk'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.