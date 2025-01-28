Şanlıurfa'da Kimsesizlere Ücretsiz Konaklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kimsesizlere Ücretsiz Konaklama

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Mustafa Aslanoğlu, soğuk kış günlerinde sokakta kalanları otelinde ücretsiz ağırlıyor.

28.01.2025 09:55
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Şanlıurfa'da sokakta kalanlara ücretsiz konaklama hizmeti

Şanlıurfalı işletmeci Mustafa Aslanoğlu'ndan soğuk kış günlerinde içleri ısıtan proje

ŞANLIURFA - Şanlıurfalı işletmeci Mustafa Aslanoğlu, soğuk kış günlerinde yolda kalan ve sokakta yaşayan kimsesizlere otel kapılarını ücretsiz açtı. 3 yıldızlı otelde konforlu bir şekilde konaklayan vatandaşlar, otel sahibine teşekkür etti.

Şanlıurfalı işletmeci Mustafa Aslanoğlu, soğuk kış günlerinde herkesin içini ısıtan bir projeye imza attı. "Kimse üşümesin diye kimsesizlere kucak aç" projesini hayata geçiren Aslanoğlu, Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 6 katlı, 40 odalı ve 3 yıldızlı otelinin kapılarını, yolda kalan, sokakta yaşayan ve kimsesizlere ücretsiz açtı. 1 Ocak'ta başlatılan ve kış ayları boyunca devam edeceği belirtilen proje ile sokakta yaşayanlara sıcak bir yuva sağlanması amaçlanıyor. 15 kişinin ücretsiz olarak konakladığı otelde, isteyenlerin tüm kış boyunca konaklayabileceği bildirildi.

Kimsesizlere sıcak yuva

Otel sahibi işletmeci Mustafa Aslanoğlu, başlattığı proje ile ilgili açıklamasında, " Kartalkaya'daki üzücü olayda ülkemizin başı sağ olsun, yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Kimsesizlere, yaşlılarımıza, parklarda yaşayanlara, cami avlularında yatanlara bir yuva sağlıyoruz. Kış ayları boyunca biz bu insanı görevimizi yapacağız. İnşallah var olduğumuz sürece bu insanlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz. Kendimiz için değil Allah rızası için yapıyoruz. Zaten turizm sezonu olmadığı için odalarımızın çoğu boş, boş odalarımızda maddi durumu olmayıp gelen insanlarımıza hizmet veriyoruz. Şu an yaşlı amcalarımız kalıyor. Kimsesiz gençler kalıyor. Barınacak yerleri olmadığı için yer sağlıyoruz. Yaklaşık 15 misafirimiz var. Gelen misafirlerimizi ücretsiz bir şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yemek ve içecekler de kış ayları boyunca tamamen ücretsizdir" dedi.

"Mustafa ağabeyden Allah razı olsun"

Otelde ücretsiz konaklayan vatandaşlardan Orhan Kılıç, "Mustafa ağabeyden Allah razı olsun. Hiçbir ücret almadan, sağ olsun bize Allah rızası için yardım ediyor. Kapılarını herkese açıyor. Bu soğuk havalarda dışarıda kalan herkese yardım ediyor. Allah razı olsun. Hiçbir şekilde bir ücret talep etmedi, biz de bir ücret ödemedik" şeklinde konuştu.

"Soğuk kış günlerinde bize kapısını açtı"

Otel hizmetinden ücretsiz bir şekilde yararlanan Abdullah Binmez ise, "Öncelikle Mustafa ağabeye çok çok teşekkür ederiz. Bu soğuk kış günlerinde bize kapısını açtı. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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