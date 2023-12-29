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Şanlıurfa'da Kız Öğrenciler Arasında Tekmeli-Tokatlı Kavga - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kız Öğrenciler Arasında Tekmeli-Tokatlı Kavga

Şanlıurfa'da bir iş merkezinin önünde okuldan çıkan iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma, kız öğrencilerin de dahil olduğu 20'ye yakın lise öğrencisinin tekme-tokatlı kavgasına dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Şanlıurfa\'da Kız Öğrenciler Arasında Tekmeli-Tokatlı Kavga
29.12.2023 - 12:14,
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ŞANLIURFA'da, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu iki grubun tekmeli- tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bamyasuyu Mahallesi'nde bir iş merkezinin önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, okuldan çıkan iki öğrenci grubu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aralarında kızların da bulunduğu 20'ye yakın lise öğrencisi, tekme- tokatla birbiriyle kavga etti. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: DHA
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kavga, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kız Öğrenciler Arasında Tekmeli-Tokatlı Kavga - Son Dakika
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