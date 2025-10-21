Komşular silahlı kavgaya tutuştu, çocuklar böyle saklandı

Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında çıkan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı ve polis kavgaya müdahale etmek zorunda kaldı.

KOMŞULAR SOPALI SİLAHLI KAVGAYA TUTUŞTU

Olay, akşam saatlerinde, Eyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki komşu arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, her iki ailenin diğer fertlerinin de katılmasıyla taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu kavgada tarafları ayırmak için çevredekiler uzun süre çaba gösterdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Yaralanan 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

ELEKTRİK PANOSUNUN ARKASINA KORKUYLA SAKLANDILAR

Öte yandan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla vurduğu ve arada kalan 2 çocuğun, kendilerini korumak için elektrik panosunun arkasına saklandığı görüldü. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.