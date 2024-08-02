Şanlıurfa\'da Kontrolden Çıkan Araç Kazasında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk ile yaralıların aynı aileden olduğu belirlendi.

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında akşam saatlerinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarpması sonucu 5 çocuğun öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat (7) İsi kardeşlerin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen 5 çocuğun da kuzen olduğu öğrenildi.

Aynı kazada yaralanan ve çocukları Rukiye ve Serhat'ı kaybeden baba Mehmet ile anne Zeynep (31) ve çocukları Abdulselam (12) İsi'nin ise tedavileri kentteki farklı hastanelerde devam ediyor.

Yoğun bakımda tedavisi süren baba Mehmet İsi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan kazanın ardından kaçan otomobil sürücünün yakalanması için kent genelinde çok yönlü çalışma yürütülüyor.