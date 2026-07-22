Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: 6 Yaşındaki Zeynep Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: 6 Yaşındaki Zeynep Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa\'da Korkunç Kaza: 6 Yaşındaki Zeynep Hayatını Kaybetti
22.07.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye'de freni boşalan kamyon, sokakta oynayan Zeynep Demir'e çarparak ölümüne neden oldu.

ŞANLIURFA'nın Eyyübiye ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında freni boşalan kamyonun altında kalan 6 yaşındaki Zeynep Demir hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Y.P. yönetimindeki 63 AET 822 plakalı kamyon, altyapı çalışmalarının yürütüldüğü sokakta freni boşalınca geri gitmeye başladı. Bu sırada sokakta oynayan Zeynep Demir, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun altında kaldı. Kamyon daha sonra duvara çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz Zeynep'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Zeynep Demir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: 6 Yaşındaki Zeynep Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’ye yayılıyor Dev etçil çekirgeler Başkent’te görüldü Türkiye'ye yayılıyor! Dev etçil çekirgeler Başkent'te görüldü
TBMM’de kritik eşik geçildi Emekli zammı teklifinde kritik gelişme TBMM'de kritik eşik geçildi! Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
ABD İran’ı vurdu Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar
Zeydan Karalar’dan Özgür Özel’e soğuk duş: CHP’de kalacağım Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti

22:04
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi’nin takımı arkadaşı oldu
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu
21:58
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
19:50
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 23:27:25. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: 6 Yaşındaki Zeynep Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.