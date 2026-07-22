Şanlıurfa\'da Korkunç Kaza: 6 Yaşındaki Zeynep Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Eyyübiye ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında freni boşalan kamyonun altında kalan 6 yaşındaki Zeynep Demir hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Y.P. yönetimindeki 63 AET 822 plakalı kamyon, altyapı çalışmalarının yürütüldüğü sokakta freni boşalınca geri gitmeye başladı. Bu sırada sokakta oynayan Zeynep Demir, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun altında kaldı. Kamyon daha sonra duvara çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz Zeynep'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.