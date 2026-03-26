Şanlıurfa\'da korkunç silahlı olay

ŞANLIURFA'da sokak ortasında tartıştığı sevgilisi Mine Ö.'ye tabancayla ateş eden Ali Badıllı (45), bu sırada araya giren kadının arkadaşı Semra Mutlukaya'yı (33) başından vurdu. Mutlukaya ağır yaralanırken, Ali Badıllı olayın ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası emlakçı Ali Badıllı, uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı, çağrı merkezinde çalışan Mine Ö. ve arkadaşı Semra Mutlukaya ile buluştu. Burada, henüz bilinmeyen nedenle Ali Badıllı ile Mine Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Ali Badıllı, yanındaki tabancayı çekip ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, bu sırada araya giren Semra Mutlukaya'nın başına isabet etti. Semra Mutlukaya kanlar içinde yere yığıldı. Mutlukaya'nın öldüğünü düşünen Badıllı, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Ali Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Semra Mutlukaya ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Mine Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.