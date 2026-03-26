Şanlıurfa'da korkunç silahlı olay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da korkunç silahlı olay

Şanlıurfa\'da korkunç silahlı olay
26.03.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tartışma sonucunda sevgilisini vuran Ali Badıllı, araya giren arkadaşı vurguladıktan sonra intihar etti.

ŞANLIURFA'da sokak ortasında tartıştığı sevgilisi Mine Ö.'ye tabancayla ateş eden Ali Badıllı (45), bu sırada araya giren kadının arkadaşı Semra Mutlukaya'yı (33) başından vurdu. Mutlukaya ağır yaralanırken, Ali Badıllı olayın ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası emlakçı Ali Badıllı, uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı, çağrı merkezinde çalışan Mine Ö. ve arkadaşı Semra Mutlukaya ile buluştu. Burada, henüz bilinmeyen nedenle Ali Badıllı ile Mine Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Ali Badıllı, yanındaki tabancayı çekip ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, bu sırada araya giren Semra Mutlukaya'nın başına isabet etti. Semra Mutlukaya kanlar içinde yere yığıldı. Mutlukaya'nın öldüğünü düşünen Badıllı, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Ali Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Semra Mutlukaya ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Mine Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da korkunç silahlı olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 14:12:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da korkunç silahlı olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.