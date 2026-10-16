Şanlıurfa'da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci taburcu edildi

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Şanlıurfa\'da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci taburcu edildi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki lise pansiyonunda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Müdahale sonrası taburcu edilen öğrencilerin yemek numuneleri incelemeye gönderildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da bir lisenin pansiyonunda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde bulunan Sare Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda akşam yemeğinde makarna ve et köfte yiyen öğrencilerden bazıları, bir süre sonra rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelerinin ardından öğrenciler taburcu oldu.

Öğrencilerin yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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