Şanlıurfa'da Metruk Bina Çökmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Metruk Bina Çökmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa\'da Metruk Bina Çökmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Sancak Mahallesi'nde tek katlı metruk bir binanın çökmesi sonucu Bülent Aslanpençesi isimli bir kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda Bülent Aslanpençesi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

13.02.2024 21:53
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tek katlı metruk bina çökmesi sonucu enkaz altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Sancak Mahallesi'nde tek katlı metruk bir yapının çökmesi sonrası AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çöken metruk yapıda 1 kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler alanda arama kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Bülent Aslanpençesi cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bülent A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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