Şanlıurfa'da tek katlı metruk bina çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tek katlı metruk bina çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı

Şanlıurfa\'da tek katlı metruk bina çöktü, 1 kişi enkaz altında kaldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Sancak Mahallesi'nde tek katlı metruk bir bina çöktü. Olayın ardından AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Enkaz altında kalan 1 kişiyi kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çöken yapının kullanılmayan boş bir yapı olduğu belirtildi.

13.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:31
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tek katlı metruk bina çöktü, enkaz altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sancak Mahallesi'nde tek katlı metruk bir yapının çökmesi sonrası AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çöken metruk yapıda 1 kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler alanda arama kurtarma çalışmasına başladı.

Söz konusu evin kullanılmayan boş bir yapı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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