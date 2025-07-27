Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Metin İleri idaresindeki 63 BZ 654 plakalı motosiklet, Salih Özcan Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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